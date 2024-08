Khelif | Mi hanno bullizzata Distruggono le persone e la dignità umana

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024) Imane, è il momento della rivincita mediatica, mentre quella sportiva (con una medaglia già in tasca) se l’era già orgogliosamente presa. La pugile al centro di una complicatissima controversia di genere olimpica, ha detto basta. Dopo le dichiarazioni del padre, ha concesso la sua prima intervista dal “caso Carini” a Sntv.dice che la tempesta mediatica sta avendo “effetti enormi”: “Invio un messaggio a tutte ledel mondo per sostenere i principi olimpici e la Carta olimpica, per astenersi dal bullizzare tutti gli atleti, perché questo ha effetti, effetti enormi. Può distruggere le, può uccidere i pensieri, lo spirito e la mente delle. Basta bullismo”.racconta il dolore, la sopportazione degli attacchi nei suoi confronti lontano da casa: “Sono in contatto con la mia famiglia due giorni alla settimana.