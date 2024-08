Il mercato dell’Inter ha una necessità doppia non più prorogabile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Mancano venticinque giorni alla fine dele l’Inter si è improvvisamente trovata corta dove non sembrava esserlo. Dopo settimane di discussioni sul difensore ora è l’attacco a preoccupare in vista della nuova stagione.PER FORZA – L’Inter non può più girarci attorno: deve risolvere la questione attacco. L’ennesimo infortunio di Marko Arnautovic nell’anno dal suo rientro, unito allo stop di Mehdi Taremi, rendono corto il reparto a dodici giorni dall’esordio ufficiale col Genoa. Un problema imprevisto fino a un certo punto, perché le avvisaglie c’erano già dalla scorsa stagione. Bella, bellissima, per certi versi indimenticabile, ma con una macchia: Madrid. Con un reparto migliore si sarebbe potuto gestire meglio l’infortunio di Marcus Thuram e quello pochi giorni prima di Arnautovic, evitando di arrivare in difficoltà all’appuntamento con l’Atlético Madrid.