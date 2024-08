Harris contro Trump | gli ultimi sondaggi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Con le elezioni presidenziali fra poco più di 3 mesi, la sfida tra Kamalae Donaldcomincia a entrare nel vivo. Iattuali mostrano un panorama politico estremamente competitivo, con entrambi i candidati impegnati a conquistare il favore degli elettori voto per voto. Vediamo nel dettaglio la situazione in base alle ultime rilevazioni., gli Stati chiave Uno degli aspetti più critici di questa campagna elettorale riguarda la situazione nei cosiddetti swing states, ovvero quegli Stati della repubblica federale statunitense in cui non si manifesta generalmente una chiara preferenza per uno dei due partiti principali. Tanto che sono spesso gli elettori degli swing states a decidere l’esito delle elezioni americane, propendendo ora per il partito Repubblicano, ora per il Partito Democratico.