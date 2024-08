Gli amministratori sono obbligati a frequentare un corso di aggiornamento?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014, ha stabilito che tutti glidi Condominioannualmente undie superarne l’esame finale. L’ottenimento dell’attestato di superamento dell’esame finale deldiè requisito fondamentale per continuare ad esercitare la professione dell’Amministratore di Condominio, poiché senza di esso la nomina è nulla. Ma i condòmini come fanno ad accertarsi della regolarità formativa del proprio Amministratore? Poschiedere direttamente all’Amministratore del Condominio copia dell’ultimo attestato di superamento delai sensi del DM 140/2014. I nostri Associati, per mantenere l’iscrizione ad ANACI,a dimostrare la propria regolarità formativa.