Gino Cecchettin | Alcune notizie vecchie non andavano divulgate

(Di lunedì 5 agosto 2024)sulle intercettazioni in carcere tra Filippo Turetta e il padre: “non” Partecipando alla rassegna ‘La Terrazza della Dolce Vita’ a Rimini,, il padre di Giulia uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ha commentato la pubblicazione dell’intercettazione in carcere tra padre e figlio, confermando di essere in contatto proprio con Nicola Turetta: “Mi ha scritto durante le feste”. “Non sta a me giudicare l’operato di un altro papà e quindi non lo giudicherò”, ha detto, aggiungendo che è “inutile e di nessun valore pubblicare la conversazione dei genitori di Turetta con il figlio“. Poi ha aggiunto: “Dopo il dolore per la morte di Giulia, in confronto a quel dolore il resto è nulla per me.non”.