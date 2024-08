Focus su innovazione e sostenibilità ambientale Le bottiglie ’Ecogreen’ per ridurre le emissioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’ACQUA è vita. Per questo chi si occupa del suo imbottigliamento non può che avere a cuore la salute dell’acqua e dell’ambiente. Non stupisce, che sin dall’origine, la storia di San Benedetto sia orienta all’da un lato, e alladall’altro. Il Gruppo Veneto ha infatti sempre avuto un rapporto molto stretto con la natura e con l’ambiente, un lungo filo azzurro unisce la sua acqua, dalle montagne alla pianura, e fa in modo che arrivi intatta ai consumatori. Oggi San Benedetto è leader in Italia nelle politiche ecosostenibili nel beverage analcolico e qualunque progetto nasca in azienda ha tra le voci di analisi la valutazione degli impatti ambientali con l’obiettivo dell’impatto zero. Lanon è solo un prodotto ma una filosofia insita nella mission dell’azienda. San Benedetto è stata la prima impresa del settore italiana ad avere un approccio green.