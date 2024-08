Ecco i concorrenti Ballando con le Stelle Milly Carlucci rompe il silenzio | Due sono forti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si avvicina la partenza della prossima stagione televisiva. Molti programmi stanno mettendo a punto proprio in questi giorni il proprio cast. Tra gli appuntamenti più attesi dopo le vacanze c’è anche il ritorno di “con le” il sabato sera su Rai 1. L’ultima edizione si era conclusa con la vittoria della showgirl argentina Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca. Si riparte il 28 settembre 2024. In tutto, 12 puntate fino a dicembre. È quasi tutto pronto per la nuova edizione dicon le. Il programma spegne quest’anno 19 candeline, ma nonostante l’età continua a registrare ottimi ascolti, grazie anche alla capacità della presentatricedi scegliere i ballerini giusti. Tanti i personaggi vip da vari settori che abbiamo visto cimentarsi in questi anni tra cha cha, tango, valzer e samba, con risultati a volte sorprendenti.