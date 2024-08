Decreto Ricostruzione la Camera approva | è legge Pd | Le risorse sono insufficienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella corsa contro il tempo del Parlamento per l’zione di ben quattro decreti prima della pausa estiva, oggi è arrivato il via libera definitivo al. II provvedimento ècon 153 voti a favore, 94 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento introduce norme urgenti “per lapost-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”. Il dl era già statoto dall’Aula del Senato lo scorso 31 luglio. Hanno protestato i dem: “Nelc’è di tutto tranne una strategia e soprattuttoper affrontare emergenze e interventi di prevenzione”, ha detto la capogruppo Pd allaChiara Braga.