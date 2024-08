Come finisce I segreti di Osage County dramma all stars con Meryl Streep e Julia Roberts

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 agosto 2024) Idi, film del 2013 diretto da John Wells,con l’addio di Barbara al piccolo paese in cui è nata e cresciuta. Un addio che per lei vuol dire essenzialmente separarsi una volta per tutte da una madre violenta e dispostica, Violet.a tinte fortissime, con un cast pieno zeppo di star da, passando per Benedict Cumberbatch e Ewan McGregor, Idiracconta la storia di Violet Weston () una signora profondamente indurita dalla vita che vive in una grande casa a, con il marito Beverly (Sam Shepard). Quando il compagno sparisce misteriosamente, la donna, ammalata di tumore, aiutata dalla figlia Ivy (nne Nicholson) convoca tutti i familiari.