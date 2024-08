Cina | treno maglev ad altissima velocita’ completa test dimostrativo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pechino, 05 ago – (Xinhua) – Un nuovo sistema di trasportoad(UHS) ha recentementeto unnella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, segnando un ulteriore progresso per questo veicolo che puo’ viaggiare fino a 1.000 chilometri orari. Il sistema di trasporto a levitazione magnetica UHS in tubo parzialmente sottovuoto, sviluppato congiuntamente dalla China Aerospace Science and Industry Corporation Limited e dallo Shanxi, hato ilper il suo progetto di prova a grandezza naturale, come riporta il “Science and Technology Daily”. Ile’ stato condotto da un veicolosuperconduttore in una conduttura lunga 2 chilometri con un ambiente parzialmente sottovuoto.