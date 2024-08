Arresti a Teramo e Cermignano | Maltrattamenti in Famiglia e Furto Aggravato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024)- I carabinieri dihanno arrestato un uomo con l'accusa diin. La misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di, è il risultato di un’indagine condotta dai militari dell’Arma, che ha portato alla luce una serie di episodi di violenza fisica e psicologica perpetrati dall'uomo nei confronti del padre. L’arresto è stato eseguito in seguito alla ricostruzione dettagliata delle violenze domestiche da parte delle autorità. Dopo aver espletato le formalità di rito, l’indagato è stato trasferito in carcere, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.Un ulteriore arresto è stato effettuato adai carabinieri della stazione di Val Vomano-Penna Sant’Andrea.