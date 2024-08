Sono Demoni Nel sottosuolo i nuovi re di Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Iormai controllano la città e“Brutti forte”. Un commento di particolare rilevanza se a farlo, in un’intercettazione, è Massimo Carminati, il cecato, uno dei Re di. Ma "Quello era il mondo di mezzo, che è stato già lungamente descritto – spiega Lirio Abbate, giornalista, già autore di libri e inchieste sulla nuova criminalitàna –. Ora bisognava raccontare il mondo di sotto, e nel, appunto, vivono i".è il titolo del suo nuovo libro, da pochi giorni in libreria per Rizzoli. Ma chi, dunque? "Ilno è animato da mafiosi, assassini, narcotrafficanti. Uomini e donne che spesso passano inosservati. Gente spietata". Colpisce nel suo libro, infatti, soprattutto la violenza con cui operano.