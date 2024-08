Siracusa soccorsi 34 migranti | 2 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 14.00 Trentaquattrosiriani, egiziani e bengalesi sono statidalla Guardia costiera a circa 17 miglia a sud-est di. All'arrivo della motovedetta isono finiti in acqua. 34 sono stati subito recuperati e portati nel porto di. Un migrante è deceduto appena giunto in banchina, mentre un altro è morto dopo il trasporto in ospedale. E sono in corso le ricerche di un disperso. L'imbarcazione è affondata. Impegnati mezzi navali e aerei coordinati dalla Guardia costiera di Catania.