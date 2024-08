Serie C Ahi Pro Patria Castellanzese sorprendente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) CASTELLANZA (Varese) È solo calcio d’agosto, ma ieri pomeriggio allo stadio Provasi laD) si è tolta la soddisfazione di superare per 3 a 1 la Proche si sta preparando al prossimo campionato diC. Direttore tecnico dei neroverdi di casa un ex di lusso come Salvatore Asmini, sorridente per il risultato nel derby tra due società che sono in ottimi rapporti. I tigrotti di Colombo hanno concluso in vantaggio la prima frazione di gioco grazie alla rete di Mallamo (nella foto - Pro) al 28esimo. Nella ripresa i padroni di casa, schierati da Cotta con il 4-3-1-2, al cospetto del 3-4-2-1 ospite, hanno ribaltato il risultato grazie a Colombo, in rete al 14’ e al 45’, con l’intermezzo del gol del compagno di squadra Serra (36’), fissando così il risultato finale a favore dei castellanzesi.