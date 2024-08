Scamacca sospetto brutto infortunio | Inter-Atalanta fra 26 giorni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) C’è apprensione a Bergamo per le condizioni di, che si è appena infortunato al ginocchio nell’amichevole in corso contro il Parma. E fra ventiseic’è, terza giornata di Serie A. LO STOP – L’, terza avversaria dell’nella nuova Serie A, rischia di aver perso a lungo Gianluca. Nell’amichevole che si sta giocando ora al Tardini contro il Parma il centravanti è uscito molto dolorante al ginocchio sinistro, sorretto da due componenti dello staff tecnico. Si teme una lesione ai legamenti, che nel caso vorrebbe dire 2024 già finito. La società in tempi rapidi è ovvio che andrà a effettuare ulteriori esami, ma c’è grande apprensione vista la dinamica dell’e il fatto che il giocatore abbia dato subito sensazioni non certo positive. Ecco che cosa è successo pochi minuti fa al Tardini.