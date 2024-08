Parigi 2024 scherma Cerioni | Unico rammarico il fioretto femminile Foconi? Pensavo potesse avere approccio diverso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “Ilè sul, che è passato in un attimo da potenziale medaglia al quarto posto. Abbiamo ottenuto tre medaglie, una “quasi dorata”, e siamo stati sfortunati in alcuni assalti. Sono soddisfatto”. Così il ct del, Stefano, commentando la spedizione azzurra a. Una spedizione che si è chiusa con l’argento maschile a squadre: “Con un gruppo così giovane, sfiorare l’oro è un grande risultato. Cambio Macchi-? Si era fatto male. Era già sotto antidolorifici e l’ho visto che soffriva molto, aveva anche perso l’impugnatura un paio di volte. Peccato per, che entrava con un atleta a freddo eun. Puoi prenderlo o darlo il 5-0, lo abbiamo preso”. E poi, uno sguardo al futuro: “Vorrei restare in Italia, ho già in mente un lavoro di ringiovanimento del