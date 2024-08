Parigi 2024 basket femminile | calendario programma e orari quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilcon ile glideididialle Olimpiadi di. Si entra nel vivo dell’azione dopo che i gironi hanno evidenziato come ci siano diverse squadre che possono competere seriamente per le medaglie: non solo gli Stati Uniti, ma anche la formazione di casa della Francia, oltre ad altre europee come Spagna e Germania, pronte a dire la propria. Grande attesa, quindi, per questa nuova fase che inizierà mercoledì 7 agosto e che vedrà impegnate otto squadre alla ricerca del pass per le semifinali.