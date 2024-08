MotoGP gara GP Gran Bretagna oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Laè pronta a vivere ilPremio di, decimo appuntamento del calendario 2024 del motomondiale. Il campionato, che riparte dopo tre settimane di stop dovute alla sosta estiva, sta vedendo una serrata battaglia per la testa della classifica. Francesco Bagnaia è ancora in testa, ma per un solo punto. Appena alle sue spalle, infatti, si trova Jorge Martin. Nella giornata di ieri, è stato Enea Bastianini a vincere lasprint, davanti proprio a Martin. Giornata da dimenticare invece per Bagnaia, che ha concluso in ghiaia e con uno zero la propria corsa., però, è tutto da rifare. La pole position è di Pol Espargaro, che ha messo la sua Aprilia davanti alla Ducati numero 1 e a quella di Bastianini. VAI ALLATESTUALE La corsa, lunga venti tornate, avrà inizio alle 14:00 italiane.