Morte del capo di Hamas Decine di arresti in Iran | Militari e agenti segreti ingaggiati dal Mossad

(Di domenica 4 agosto 2024) Mentre i verticidell’sono impegnati a mettere a punto un attacco contro Israele, i suoi servizi di sicurezza interna stanno prodigando in uno sforzo serrato per comprendere quali siano state le falle che hanno reso possibile la uccisione del leader di, Ismail Haniyeh, mentre era ospite ufficiale in un edificio gestito dai Pasdaran. Un attentato tanto più umiliante per Teheran essendo avvenuto proprio nel primo giorno di ufficio del nuovo presidente (esponente dell’ala riformista) Masoud Pezeshkian. Anche se Israele non ha rivendicato la paternità, innon ci sono dubbi su chi abbia organizzato l’attentato. Le operazioni di ritorsione, ha previsto ieri il giornale conservatoreiano Kayhan, "saranno diversificate, in ordine sparso, impossibili da intercettare".