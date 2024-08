Milan Futuro Camarda ma non solo | tutto quello che c’è da sapere su Bonera i nuovi acquisti e la rosa completa|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-03 22:09:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: LAIlè stato inserito nel girone B della serie C insieme a tante piazze storiche del nostro calcio come Ascoli, Spal, Ternana, Perugia e Pescara. Farà il suo esordio in Serie C domenica 25 agosto alle 20.45 sul campo della Virtus Entella. Di seguito larossonera: Portieri: Noah Raveyre, Lapo Nava, Lorenzo Torriani e Davide Mastrantonio. Difensori: Vittorio Magni, Gabriele Minotti, Matteo Dutu, Davide Bartesaghi, Andrei Coubis, Alex Jimenez, Leonardo D’Alessio, Andrea Bozzolan, Friedrik Nissen. Centrocampisti: Victor Eletu, Mattia Malaspina, Kevin Zeroli, Dariusz Stalmach, Mattia Sandri, Antonio Gala.