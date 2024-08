Meteo caldo micidiale con Caronte Cosa ci attende la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) L’estate del 2024 in Italia è caratterizzata da un clima variabile e spesso estremo. Il Mediterraneo è attualmente influenzato da un anticiclone in rinforzo, che sta portando condizionirologiche tipicamente estive sulla maggior parte del territorio italiano. Questo significa giornate prevalentemente stabili e soleggiate con cieli sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Tuttavia, durante le ore pomeridiane, soprattutto lungo le aree alpine e l’Appennino, è prevista la possibilità di instabilità atmosferica. Questa instabilità potrebbe manifestarsi con acquazzoni e temporali isolati.Leggi anche: Previsioni: arriva qualche temporale ma resta ilafricano fino a Ferragosto L’anticiclone non solo porta temperature elevate, ma contribuisce anche alla persistenza della siccità, soprattutto in Sicilia e in altre regioni del Sud Italia.