Liverani | Riempiremo di verde Forlimpopoli

(Di domenica 4 agosto 2024) Sono 71.000 gli euro a bilancio del Comune diper migliorare la fruibilità del parco fluviale del Ronco. Paolo, assessore con deleghe ad ambiente, transizione ecologica,, mobilità, trasporto pubblico, benessere animale, servizi cimiteriali, partecipazione, l’opposizione ha dichiarato che si tratta di un progetto fermo da tempo, come stanno le cose? "Si tratta di un progetto importante in termini economici e opere da realizzare. Sì, pronto da un po’, ma adesso è stato finanziato, almeno in parte, e nel giro di un mese penso potremo avere un cronoprogramma degli interventi". Che cosa si andrà a fare? "Nel complesso si andranno a realizzare sentieri e percorsi ciclopedonali, aree pic nic, torrette di avvistamento per l’avifauna, sedute in pietra, cartellonistica.