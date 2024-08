La verità su mia figlia Imane Khelif parla il padre | spuntano documenti e foto dell’infanzia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Omar, ildi, non ci sta. Non ci sta ad assistere in silenzio al massacro mediatico al quale sta venendo sottoposta lae ha deciso di intervenire. Della sua famigliaavevato tempo fa, in una lunga intervista a Canal Algerie. “Vengo da una regione e da una famiglia conservatrice – aveva dettoai microfoni dell’emittente algerina –. Mi capitava di vendere il pane per strada, di raccogliere piatti e altri oggetti per guadagnare soldi e potermi muovere perché venivo da una famiglia molto povera. La boxe era uno sport riservato agli uomini”. >> “Lo abbiamo visto sparire”. Tragedia in spiaggia, turista muore tra le onde: il dramma si consuma davanti ai bagnanti La boxe che, nel bene e nel male, ha segnato la sua vita. Una vita che papà Omar ora spera si tinga dell’oro di olimpia.