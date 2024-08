La Commissione europea Barroso burocrate liberista Due mandati poco incisivi ma con il Nobel in tasca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) di Piero S. Graglia La Spagna e il Portogallo sono Paesi dell’Unione che condividono un destino simile: usciti entrambi alla metà degli anni Settanta dall’esperienza di regimi autoritari fascistoidi (Francisco Franco in Spagna e Marcelo Caetano in Portogallo) all’inizio degli anni Ottanta hanno rappresentato una grande opportunità per quella che all’epoca era ancora la Comunità economica. Il loro arrivo nel 1987 (con la Grecia prima di loro, nel 1981) ha modificato parzialmente la principale politica comune, quella agricola, dando più peso alle produzioni mediterranee (quindi indirettamente rappresentando un’opportunità anche per l’Italia e parzialmente la Francia), ma soprattutto allargando la famigliacon più di 50 milioni di nuovi cittadini.