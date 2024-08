Incidente nel Reggiano col pulmino dei boy scout L’autista accusa un colpo di sonno e finisce contro un muro | 5 feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Vetto (Reggio Emilia), 4 agosto 2024 – Erano andati a Montemiscoso, per passare una giornata spensierata e partecipare a un raduno di boycon altri ragazzi appartenenti alle parrocchie. Ma la gita sull’Appenninosi è trasformata in un incubo per il gruppo di ragazzi e gli accompagnatori della parrocchia di Noceto (nel Parmense). Sulla via del ritorno, intorno alle 18,30,– probabilmente a causa di undi– ha perso illlo delbianco che li trasportava ed è finitoil muretto della provinciale 513R all’altezza di via Caradello, nel comune di Vetto. Cinque minorenni sono rimasti, mentre il conducente è rimasto illeso. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso di Parma.