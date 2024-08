In bici dal Valdarno fino al Chianti Ciclopista pronti 240 mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) di Francesco Tozzi SAN GIOVANNI Prende sempre più forma il tratto valdarnese delladel. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del comune di San Giovanni e Cavriglia, quest’ultimo capofila del progetto, sono partiti i lavori nella città del Marzocco che termineranno indicativamente entro il mese di ottobre. La nuova arteria collegherà il tratto sangiovannese delladell’Arno, inaugurato ad ottobre 2023, con il tracciato tra Ponte alle Forche e il comune di Cavriglia, che arriveràa Gaiole. L’intervento è finanziato dalla Regione Toscana per 240. In questi giorni è in via di realizzazione la seconda corsia stradale su via Masini, nella bretella di collegamento fra la zona di Sant’Andrea e piazza Casprini. I lavori consentiranno di snellire il traffico anche in vista della realizzazione della nuova Casa di Comunità.