Imane Khelif è medaglia | Combatto per la dignità di ogni donna

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo giorni di polemiche sul suo sesso, la pugile algerinaha conquistato sabato l’accesso a unaalle Olimpiadi di Parigi in un incontro ricco di emozioni.ha sconfitto l’ungherese Anna Luca Hamori per 5 a 0 nei quarti di finale della categoria 66 chilogrammi femminile. L’algerina si aggiudicherà almeno unadi bronzo, dopo aver ottenuto la seconda vittoria della sua tumultuosa seconda partecipazione alle Olimpiadi. La prima algerina a Parigi 2024, la diciottesima nella storia del suo Paese. In semifinale affronterà la thailandese Janjaem Suwannapheng. In zona mista il pianto a dirotto dinon accenna a finire. “È una questione die onore per. Tutto il popolo arabo mi conosce da anni. Per anni ho fatto boxe nelle competizioni della federazione internazionale, loro sono stati ingiusti con me. Ma io ho Dio”.