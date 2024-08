Il Girona migliora le sensazioni e batte il Napoli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Ilha ottenuto la sua prima vittoria della preseason nella quinta amichevole. E lo ha fatto con ottimi sentimenti e contro un rivale prestigioso, Ildi Antonio Conte. I catalani hanno monopolizzato il possesso palla e hanno fatto quello che volevano con il ritmo del gioco e con l'avversario. Van de Beck Approfitta di un errore nel lancio della palla del portiere Meret per esordire in biancorosso (25?) e già nel secondo atto, Tony Villa, su assist di Stuani ha segnato lo 0-2 finale (83?). Gli uomini di Míchel controllano la partita e solo qualche accelerazione di Kvaratskhelia e Politano fa funzionare la difesa compatta del