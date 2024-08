Il gagliardetto dello Schalke 04 | i minatori della Ruhr

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) Il04 “Gluck Auf,” il classico saluto deitedeschi ma è anche un vero e proprio mantra per i tifosi04 tanto che per anni il nome del vecchio stadio era ricondicibile a questo saluto ed ancora oggi, questo ricordo del passato e delle numerosissime minierezona, e presente nelle viscereVeltins Arena, dove l’ingresso in campo riproduce una delle minierecon l’immancabile stemma del club e la scritta “Wer Leben Dich” ossia “Ti vogliamo bene”. Questo ingresso è ai più noti per i fermi immaginerecentissima gara dei campionati europei tra Italia e Spagna con le squadre immortalate sulla stampa e dalle televisioni in questo tipico ma anche inquietante ingresso credo un unicum a livello mondiale.