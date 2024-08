Il bel regalo di una soap che ad agosto non è ancora andata in ferie

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 4 agosto 2024) Luca continua a parlare di Alberto, felice che incontrerà il figlio, nutrendo l’accorata speranza che possa star bene. Ma persino Giulia, la signora Giulia, buona con tutti e per tutti, dice che con Alberto non c’è speranza, non cambierà mai. E in effetti dopo aver abbracciato il figlio, segue la macchina di Clara per vedere dove abitano. Dall’altra parte del palazzo Guido confida a Michele di sentire la mancanza di Mariella, e convinto dall’amico è propenso ad andarle a fare una sorpresa al mare. Qui le cose vanno diversamente dal previsto. Mariella si ritrova in un agguato di Bice all’ex marito, che in effetti è lì con la nuova compagna (amica di Rosa), ma fa già il lumacone con tutte le donne della spiaggia.