Hateboer saluta l’Atalanta dopo 7 anni e mezzo | andrà in Francia al Rennes

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Hanssi dicono addiooltre 7, intensi e pieni di emozioni. L’esterno olandese volerà in, per giocare nel. Il trasferimento, ormai prossimo al completamento (tanto che il numero 33 non è neanche stato convocato per l’amichevole contro il Parma di oggi), nei prossimi giorni verrà definito e porterà il classe 1994 lontano da Bergamo, dove era arrivato nel gennaio 2017 dal Groningen.233 presenze, 12 gol e tantissime soddisfazioni e obiettivi raggiunti, in ultimo la finale di Europa League vinta a Dublino, l’esterno destro sveste il nerazzurro: nelle casse bergamasche entreranno circa 3 milioni di euro.