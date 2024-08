Grosso incendio a Casteldebole Bologna | sterpaglie a fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – Attimi di paura a, in provincia di, con unche si è scatenato in tarda serata. Le fiamme, visibili anche dal quartiere Barca in lontananza, si sarebbero propagate nelle. Sul posto già i vigili delper le operazioni di spegnimento: a quanto si apprende, non ci sarebbero persone coinvolte. Ancora da chiarire, invece, le cause del rogo. Subito tantissimi gli utenti a segnalare l’sui social, in alcuni gruppi Facebook come ‘Sei della Barca se” e “Sei di Casalecchio se”, indicando come vicinanza del rogo il centro tecnico delFc, che però non sarebbe coinvolto.