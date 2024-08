ESCLUSIVA – Incontro a Castel di Sangro | arrivano gli Ultras

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 agosto 2024) Glidel Napoli adi: i tifosi azzurri hanno incontrato una piccola delegazione della squadra Il Napoli ha chiuso i suoi test amichevoli con una sconfitta contro il Girona, la prima di questo ritiro pre-campionato. Adesso è tempo di partite ufficiali, a partire già dalla prossima settimana: il 10 agosto, infatti, ci sarà la prima partita al Maradona contro il Modena per il primo turno di Coppa Italia. Intanto gli azzurri sono ancora adidove, tra non molto, faranno un allenamento congiunto con la Casertana. E proprio al ritiro in Abruzzo sono arrivati stamattina glidel Napoli: circa 300 tifosi si sono ritrovati all’esterno dell’Hotel della squadra e hanno incontrato una piccola delegazione. Si sono intrattenuti circa mezz’ora cantando cori e sventolando bandiere con gli immancabili fumogeni. Al termine dell’, i tifosi sono andati via.