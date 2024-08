Endless Love anticipazioni 5-9 agosto 2024 | Emir trama contro Ozan

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 4 agosto 2024) Problemi in vista per. L’uomo, ignaro della relazione delle moglie con, medita di fuggire all’estero con lei. Proprio in quei momenti però il cognato entra in possesso della pistola con le sue impronte digitali. Maggiori info nelleche seguono.è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Questa è l’ultima settimana prima della pausa estiva.da lunedì 5 a venerdì 9Test di gravidanza falsificato per Zeyenepaffronta sua sorella Nihan, chiedendole spiegazioni per il suo comportamento nei confronti di Zeynep.suggerisce al ragazzo di fuggire con sua moglie., nel tentativo di mettere a tacere le voci su Zeynep, chiede alla ragazza di sottoporsi ad un test di paternità. Zeynep è inizialmente riluttante, ma viene poi convinta da