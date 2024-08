È il colore che detterà tendenza per il prossimo autunno ma si sfoggia già ora per outfit che lasciano il segno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 4 agosto 2024) È ilpassionale per antonomasia e per l’che verrà si prepara a contaminare ogni angolo del guardaroba, dalle scarpe agli accessori, ma soprattutto l’abbigliamento. Tanto vale giocare d’anticipo e cominciare arlo già in queste settimane estive, come sempre fanno le modaiole più lungimiranti. Missione per la valigia delle vacanze? Infilarci dentro un vestito rosso di pizzo o in un tessuto leggero e dall’effetto vedo-non-vedo. Purché sia red.