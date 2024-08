DISH BREAKERS escono con Like a Falling Star

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 agosto 2024) “” è il nuovo singolo deiche rappresenta la fotografia della fine di una storia. Isono fuori con “” Il nuovo singolo dei, “”, racconta la storia di una coppia che si interroga sulla natura del proprio rapporto. Per l’ascolto di “”: https://www.youtube.com/watch?v=p9cXFe-VJbQ https://orcd.co/Cosa descrive il singolo? Nel corso della canzone, i protagonisti arrivano alla dolorosa consapevolezza che la loro relazione è basata esclusivamente sul sesso e che non c’è più alcun sentimento o legame emotivo a tenerli uniti. Man mano che la canzone progredisce, diventa chiaro che il rapporto è destinato a terminare in modo drammatico e inesorabile, proprio come una stella cadente che precipita al suolo.