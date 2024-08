Consegnati a Pistoia i premi del campionato della bugia per il 2024

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024)– È tornato anche quest’anno, nella frazione pistoiese delle Piastre, ilitaliano e mondiale. L’evento finale, con iati, si è tenuto nel pomeriggio del 4 agosto. È un iraniano e si chiama Benjamin Aleali il disegnatore piùrdo al mondo. Ha vinto la 48esima edizione delche aveva come tema lanell’arte, che ha disegnato una copia perfettaRagazza con l’orecchino di perla, il famoso olio su tela dell’olandese Jan Vermeer, rivelando però che quella che sembrava una nobile giovinetta è in realtà un’umile lavapiatti. Vive a Roma e si chiama Marco De Angelis, il disegnatore piùrdo d’Italia che ha prevalso con la sua Il sorrisoGioconda, ritraendo un Leonardo alle prese con decine di suoi schizzi di vari sorrisi e incerto su quale scegliere per il suo famoso soggetto.