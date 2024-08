Chiesa sul mercato Inter attenta! Il calciatore ha due condizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024)è diventato improvvisamente la pedina principale di questo calcioestivo. L’esterno è stato pubblicamente scaricato dalla Juventus e da Thiago Motta in prima persona, per cui adesso si aprono svariati scenari, compreso quello che lo porterebbe all’. Di seguito le ultime di Luca Cilli su Sky Sport SUL– Federicoè stato messo fuori progetto dalla Juventus, per cui ildeve subito mettersi al lavoro per trovare una nuova casa. Luca Cilli fa il punto sulla situazione dell’esterno italiano: «Intanto la condizione diè che ha un contratto in scadenza nel giugno 2025, cosa che pone la Juventus in una situazione di svantaggio per quelle che sono le pretese. Il valore del, infatti, è superiore alla cifra che potrebbe incassare la Juventus in questo momento qualora dovesse cederlo.