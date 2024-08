Bruganelli Alan Friedman Barbareschi e | Ballando con le stelle la carica dei vip per sbancare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Tredici concorrenti sono pronti a mettersi in gioco e a entrare a ritmo di ballo nei cuori dei tanti super affezionati telespettatori dicon le. Da ormai una settimana, giorno dopo giorno, come un romanzo a puntate, la frequentatissima pagina social del programma condotto da Milly Carlucci continua a spoilerare, di fatto ufficializzando, i nomi dei nuovi ballerini che dal 28 settembre si metteranno alla prova diventando protagonisti dei sabato sera di RaiUno. Nomi sempre più altisonanti che si sono presentati al pubblico social diognuno con un video originale. Tra i protagonisti più attesi c'è sicuramente Sonia, ex moglie di Bonolis che farà i bagagli da Mediaset dove fino a quest'anno è stata opinionista nei principali reality: dal Grande Fratello a L'Isola dei Famosi, per iniziare a ballare.