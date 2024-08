Badminton | Axelsen e Vitidsarn si giocheranno la finale maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Saranno Viktore Kunlavuta giocarsi ladel torneo di singolarealle Olimpiadi di Parigi 2024. Il danese continua semplicemente ad essere quello che è, cioè uno dei più forti al mondo, mentre il thailandese continua a mettere insieme pezzi importanti di carriera, dopo essersi già laureato Campione del Mondo. Per la verità, già la prima semiaveva i crismi del non completamente pronosticato, ela risolve battendo il malese Lee Zii Jia con un netto 21-14 21-15, trovandosi così alla vetta più importante della propria carriera., drammatico ritiro tra le lacrime per Carolina Marin. Sarà Corea-Cina ina Parigi 2024 Quanto ad, gli era necessario dare una dimostrazione di forza essendo rimasto come testa di serie più alta in tabellone.