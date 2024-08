A Gaza il limite è stato superato La mia generazione ha gli strumenti per cambiare il mondo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 4 agosto 2024) Un viaggio musicale vibrante Neldi Laila Al Habash c’è spazio per tutti. Per lei la musica è una vibrazione: “Fisicamente è un’onda; la senti, risuona dentro il tuo corpo. È forse la cosa più democratica che esista”. Laila, madre italiana e padre palestinese, è cresciuta a Roma. A soli 25 anni, scrive canzoni da metà della sua vita ed è una delle stelle nascenti della scena musicale indipendente. Una stella nascente sulla scena mondiale Nel 2023, Laila è stata scelta da Chris Martin per aprire il concerto dei Coldplay a Napoli. Ha fatto un tour in Brasile e ha aperto il concerto di Lana Del Rey. Quest’anno si è esibita al festival Mi Ami e attualmente è in tour in Italia con il suo ultimo album, “Long Story Short”, dopo averne già finito un altro. “Racconto le mie storie, piccole e grandi”, racconta in una calda mattina milanese.