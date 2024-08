Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024)DEL 3 AGOSTOORE 19.20 FRANCESCA LOIACONO BUONASERA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3VITERBO DOMANI 4 AGOSTO, VERRANNO ESEGUITI IMPORTANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA LE STAZIONI DISAN PIETRO E CESANO, CHE COMPORTERANNO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCONE DALLE 7 ALLE 13 PREVISTO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO SU BUS SEMPRE LAVORI MA SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO FINO A SABATO 31 AGOSTO ATTIVI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI. CON LIMITAZIONI ECANCELNI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI ATTIVE CORSE CON BUS SOSTITUTIVI.