Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 19:30 (Di sabato 3 agosto 2024) Viabilità DEL 3 AGOSTO 2024 ORE 19.20 FRANCESCA LOIACONO BUONASERA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 Roma VITERBO DOMANI 4 AGOSTO, VERRANNO ESEGUITI IMPORTANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA LE STAZIONI DI Roma SAN PIETRO E CESANO, CHE COMPORTERANNO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLazioNE DALLE 7 ALLE 13 PREVISTO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO SU BUS SEMPRE LAVORI MA SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA CASSINO FINO A SABATO 31 AGOSTO ATTIVI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI. CON LIMITAZIONI ECANCELLazioNI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI ATTIVE CORSE CON BUS SOSTITUTIVI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2024 ORE 17. DA FRANCESCA LOIACONO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 FRANCESCA LOIACONO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPENTO L’ INCENDIO DIVAMPATO TRA LO SVINCOLO TOR CERVARA E L’INIZIO DELLA COMPLANARE Sulla roma teramo CON CIRCOLAZIONE TORNATA SCORREVOLE PASSIAMO SULL’AUTOSTRADA ROMA TARQUINIA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO INVECE STOP AI TRENI DELLA METRO B E B1 LUNGO LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI SULLA TRATTA INTERESSATA Infine AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI RIMANE CHIUSO IL TRATTO TRA VALMONTONE E ANAGNI SI CIRCOLA ANCORA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA PER MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA PERMANGONO ANCORA 8 KM DI CODA IN DIREZIONE DI NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LA VIA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AL CASELLO DI ANAGNI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 17:30 - SULLA A12 ROMA TARQUINIA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA CI SPOSTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE DOVE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI SI ALLUNGANO LE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE INFINE RICORDIAMO I LAVORI DELLA METROMARE, SVOLTI IN ORARIO SERALE E NOTTURNO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CHE ANTICIPANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21 DA ENTRAMBI I CAPOLINEA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 16:30 - PASSIAMO SULLA A12 ROMA TARQUINIA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA CI SPOSTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO STOP AI TRENI DELLA METRO B E B1 LUNGO LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI SULLA TRATTA INTERESSATA DA FRANCESCA LOIACONO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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