Vacanze benzina meno cara ma partire in auto un salasso

(Di sabato 3 agosto 2024) Potrebbe essere un’estate di grandi disagi per i tanti che viaggeranno in treno o in aereo. Ma anche chi sceglie l’per andare in vacanza dovrà fare i conti, nonostante il calo del prezzo dellasul 2023, con una spesa non indifferente. A pesare i pedaggi e un costo del rifornimento di carburante che instrada si mantiene ancora ascensore. Insomma, un vero e proprio, come denuncia Assutenti, che ha realizzato un’indagine sui tragitti estivi più frequentati daglimobilisti. E la conclusione è sorprendente: il più delle volte, aldal punto di vista dei costi, conviene viaggiare in treno. L’indagine sottolinea come oggi la, secondo gli ultimi dati ufficiali del ministero dell’Ambiente, costa in media 1,851 euro al litro, il 4,7% inrispetto al prezzo medio di agosto 2023, con un risparmio di circa 4, 5 euro l’intero.