Tamponano e scappano | donna incinta ferita

(Di sabato 3 agosto 2024)un’auto guidata da una, scendono di corsa dal mezzo e fuggono a piedi per campi. Per questo sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Tolentino tre egiziani. I tre lavorano nel settore edile, uno è residente a Matelica e due a Milano, e hanno, 35, 39 e 24 anni. Stanati dalle telecamere, dovranno rispondere delle accuse di omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con feriti: la prognosi per laè stata di trenta giorni. Indagato invece per favoreggiamento personale il titolare dell’officina che aveva consegnato loro il mezzo, risultato senza assicurazione. Si sono chiuse nei giorni scorsi le indagini sui fatti che erano avvenuti lo scorso 18 ottobre, intorno alle 18 in contrada San Diego, vicino allo svincolo della 77 Tolentino ovest.