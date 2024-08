St Mirren vs Hibernian – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 agosto 2024) Nella prima partita della Scottish Premiership 2024-25, il Stospiterà domenica l’al StPark. La squadra di casa si è classificata quinta nella Scottish Premiership lo scorso anno con 47 punti in 38 partite, mentre gli ospiti hanno chiuso all’ottavo posto con 46 punti. Il calcio di inizio di Stvsè previsto domenica 4 agosto alle 16 Dundee United vs Dundee –Anteprima della partita Stvsda dove partono le due squadre? StI padroni di casa hanno ottenuto 47 punti alla fine della campagna 2023-24, solo tre in più di quelli ottenuti nella stagione regolare di 33 partite. Lo scorso campionato, il Stha segnato 46 gol e ne ha subiti 52, risultando così l’ottava squadra con il miglior attacco e la quinta difesa della divisione.