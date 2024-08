Parigi 2024 Khelif ritorna sul ring | l’esito della sfida non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo le polemiche dei giorni scorsi, per Imaneè arrivato il momento di salire ancora una volta sul. E questa volta il verdetto è unanime. Le polemiche del match contro la Carini è ormai alle spalle almeno per la. L'algerina, che non ha dovuto praticamente faticare con l'azzurra a causa del ritiro di Angela, ai quarti di finale ha dovuto affrontare una avversaria ostica e anche lei molto polemica nei confronti del Cio e di Imane. Nei giorni precedenti al match la Hamori aveva pubblicato sui social tantissimi messaggi per manifestare il proprio dissenso rispetto all'ammissione. Post che hanno portato il pubblico francese a tifare per l'algerina (tanti i fischi all'ingresso per la magiara) e la Federazione dell'Algeria a presentare una denuncia nei suoi confronti per quanto scritto sui suoi profili.