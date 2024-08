Ohoskin la startup siciliana che produce tessuti dagli scarti di arance e ficodindia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Ha sede in Sicilia e ora è pronta per fare il grande lancio la. Si tratta di un’idea nata in Sicilia, di un gruppo di ragazzi chealcuniutilizzando glidie pale di, due tra gli elementi più tipici della Sicilia. E ora ha annunciato la chiusura di un round pre-seed di finanziamento, dell’importo di 300.000 euro. L’accordo è sottoscritto da Motor Valley Accelerator, il programma parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital dedicato alla mobilità. Il brandmateriale tessile spalmato, alternativo alla pelle animale. Stiamo parlando infatti di una soluzione sostenibile e totalmente animal-free. Che utilizza materiali organici e plastica riciclata, per ridurre l’impronta di carbonio e rendere il materiale durevole. Nasce per i brand del lusso e di moda, ma anche nautica, arredamento e automotive.