MotoGP pagelle gara sprint GP Gran Bretagna | Bastianini da lode brilla anche Martin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Eneasigla il successo nelladelPremio di, tagliando il traguardo davanti a Jorgee ad Aleix Espargaro. Non vede la bandiera a scacchi l’altra Ducati, quella di Francesco Bagnaia, con il campione del mondo in carica che termina in ghiaia dopo appena cinque tornate. Queste ledei protagonisti:: 10 Ottimadi Enea, che va a vincere lacon unade prestazione. Ottimo ritmo della Ducati numero 23, che partita seconda taglia il traguardo in testa.conquista così il terzo posto nella classifica mondiale piloti.: 9/10 Jorgefirma una partenza fantastica, conquistando la prima posizione dopo poche curve.