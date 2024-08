Mitico Lorenzo Musetti entra nella storia del tennis con una medaglia meritatissima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024)ha regalato all’Italia ladi bronzo nel torneo disingolare maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro, numero 11 del seeding, ha superato il canadese Felix Auger Aliassime, testa di serie numero 13, in una combattuta finale per il terzo posto, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Questarappresenta il 19º podio per l’Italia nei Giochi di Parigi: il bottino comprende finora 6 ori, 8 argenti e 5 bronzi. Un match combattutoè partito con determinazione, assicurandosi subito un break nel primo game e mettendo sotto pressione il canadese con un gioco solido e sicuro, portandosi sul 4-2. Tuttavia, dopo un inizio titubante, Auger Aliassime ha ritrovato il ritmo, riuscendo a rire nel match.