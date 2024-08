Marcell Jacobs avanza in semifinale alle Olimpiadi | corsa interlocutoria con vento contrario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)non ha impressionato come si sperava nelle batterie dei 100 metridi Parigi 2024, non riuscendo a lanciare un messaggio di qualità alla concorrenza guidata dallo scatenato giamaicano Kishane Thoompson. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha corso al secondo posto nella quinta batteria con il tempo di 10.05 (0,3 m/s di),spdell’inatteso nigeriano Kayinsola Ajayi (10.02). Il velocista lombardo ha avuto un valido tempo di reazione (0.142), ma poi è sembrato imballato in uscita dai blocchi e ha faticato in fase di accelerazione, apparendo in calo rispetto a quanto offerto a Turku un mese e mezzo fa, quando si espresse in 9.92 dopo aver trionfato agli Europei.